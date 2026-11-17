Десантники ВС РФ захватили подземный опорный вражеский пункт

Военнослужащие Ярославского полка 98-й гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» заняли замаскированный под землей опорный пункт Вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Укрепленные позиции украинских подразделений находились на открытом участке местности. Обнаружить их удалось с помощью беспилотника во время воздушной разведки.

Перед началом штурма расчеты беспилотных летательных аппаратов с управлением от первого лица (FPV-дронов) и ствольная артиллерия нанесли удары по огневым точкам украинских войск. После этого десантники незаметно проникли в укрепрайон и начали постепенно вытеснять противника.

В ходе боев российские военнослужащие захватили троих украинских боевиков. Полученные от пленных сведения помогли завершить операцию за несколько дней.

«Штурмовые группы скрытно зашли в этот опорный пункт и метр за метром продвигались, вытесняя врага», — рассказал командир штурмовой группы с позывным «Пора».

По словам военнослужащего, сейчас российские подразделения ведут наступление северо-западнее Орехова. Их задача — занять господствующую высоту и попытаться нарушить снабжение города.

Командир уточнил, что у украинских войск остается одна дорога, по которой доставляют боеприпасы и перебрасывают личный состав.

К выполнению боевых задач десантники готовятся с учетом накопленного опыта. Обычно большую часть маршрута им приходится преодолевать пешком, чтобы не раскрывать свое местоположение. Во время этой операции часть пути удалось проехать на мототехнике, что снизило физическую нагрузку на бойцов.

Ход штурма был зафиксирован камерой беспилотного летательного аппарата. На записи запечатлены действия военнослужащих 98-й гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск при захвате укрепленных позиций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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