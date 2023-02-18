Ностальгия по беременности: Ольга Орлова выложила милое видео с мужем

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Ольга Орлова заскучала по беременности и выложила трогательное видео танца с мужем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / olgaorlova1311; 5-tv.ru

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На архивных кадрах пока еще даже не видно округлившегося животика.

Еще и месяца не прошло после родов, а певица Ольга Орлова уже ностальгирует по беременности. Артистка выложила архивное видео, на котором танцует со своим мужем Валерием Масловым в личном блоге.

Она призналась, что тогда уже была в положении, однако животика даже не было еще видно.

«Этот танец мы танцевали уже втроем. Анечка уже была с нами», — написала Ольга.

Певица Ольга Орлова стала мамой 6 февраля — у нее родилась долгожданная дочь Анна, весом 3 килограмма 800 граммов и ростом 54 сантиметра. Малышка появилась на свет с помощью кесарева сечения и, кроме мамы и врачей, на первой «встрече» с новорожденной присутствовал ее отец, бизнесмен Валерий. Этой второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Орлова выбрала необычную няню для новорожденной дочери. Кто бы это мог быть? Конечно, собаки! Также артистка рассказала, что все домашние питомцы — четыре собаки и кот — положительно отреагировали на появление в доме малышки и всех новых предметов, которые появились вместе с ней.

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