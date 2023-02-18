All ’Bout the Monеу. На Мюнхенской конференции назвали главный грех Путина

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Иван Обухов
Иван Обухов 19

Глава Мюнхенской конференции Хойсген упрекнул Россию, что Запад тратит деньги на Украину

All ’Bout the Monеу. На Мюнхенской конференции назвали главный грех Путина

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Глава Мюнхенской конференции попрекнул российского президента тем, что Западу приходится тратить деньги на Украину.

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген выразил упрек в сторону России из-за того, что в текущей ситуации Западу приходится тратить деньги на поддержку Украины.

«Главный грех, который совершил Владимир Путин, <…> что мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины», — заявил Хойсген.

По словам европейского чиновника, средства, которые идут в Киев, намного лучше было бы использовать для борьбы с последствиями глобального потепления.

Мюнхенская конференция открылась в пятницу. Уже второй год подряд без участия России. Даже невзирая на опасения ряда политиков и экспертов, что без диалога с официальной Москвой гарантии безопасности невозможны.

Главная тема конференции в этом году — конфликт на Украине. Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17–19 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что говорили о России без России на конференции по безопасности в Мюнхене.

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