Ни денег, ни славы: почему автор хитов Игоря Николаева прозябает в нищете

Инвалид с рождения поэтесса Светлана Белявская, чьи песни знает вся страна, на 70-м году жизни оказалась никому не нужна.

Поэтесса Светлана Белявская, автор песен многих звезд российской эстрады, влачит нищенское существование в Перми. Об этом сообщает издание «Абзац», которое связалось с женщиной.

Песни на стихи Белявской есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ларисы Долиной, Михаила Шуфутинского. Однако больше всего поэтесса работала с Игорем Николаевым, написав для него песни «Королевство кривых зеркал», «Фантастика», «Бубенцы», «Разбитая чашка любви».

Сейчас, на 70-м году жизни, Белявская оказалась никому не нужна. Женщина ютится в маленькой комнате пермского общежития и буквально выживает. Авторские отчисления за написанные ею песни составляют всего 500-1000 рублей в месяц. Также Белявская получает пенсию по инвалидности — около шести тысяч рублей. Женщина — инвалид с рождения, у нее нет правой руки.

«Я на пенсии, я не работаю… Какие у меня могут быть деньги? Никто не виноват, что я родилась такой, без руки, на то была воля Божья», — посетовала Белявская в беседе с журналистами.

Фото: ВКонтакте / id251110186

В 2008 году Светлана Белявская хотела перебраться жить в Москву и продала жилплощадь в Перми. Однако жизнь в столице не заладилась, и поэтессе пришлось вернуться в родной город.

Как сообщает StarHit.ru, лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин еще несколько лет назад обращался к властям Перми с просьбой помочь Белявской с приобретением квартиры. Музыкант заявил, что поэтесса — ранимый и творческий человек, а такие люди часто страдают от несправедливости, поэтому чиновники просто обязаны ей помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова пожаловалась, что после смерти супруга живет в полной нищете.