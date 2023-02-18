«Не мог дышать»: Пригожин рассказал, как его спасла Валерия

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 738

У пары в этом году знаменательная дата, а их семья является одной из самых крепких среди знаменитостей.

«Не мог дышать»: Пригожин рассказал, как его спасла Валерия

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Продюсер Пригожин и певица Валерия буквально спасли друг друга от одиночества. Об этом избранник исполнительницы рассказал в интервью порталу «Антенна-Телесемь». По его словам, сначала они не доверяли друг другу, поскольку «обожглись» в прошлый раз, но затем все переменилось.

«Мы начали вместе ездить на гастроли, и я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. Она стала для меня кислородной подушкой…» — признался Пригожин.

Стоит упомянуть, что звездная пара является одной из самых крепких в мире российского шоубиза. В этом году у супругов 20-летний юбилей с того дня, как мужчина сделал селебрити предложение.

По мнению Валерии, важно, чтобы люди умели смеяться над одним и тем же. В этом, считает она, залог счастья. В противном случае, чувства ушли. Кроме того, у знаменитостей одинаковые увлечения, и они получают удовольствие от одних и тех же вещей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думает Пригожин о профессии Валерии.

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