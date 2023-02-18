Причина смерти женщины пока не называется.

Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева. Об этом сообщается в социальных сетях музыкального коллектива.

«Сегодня ночью ушла Лариса Пальцева. У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив, „снайперов“ бы не было. Пусть здесь будут эти разные и счастливые ее фотографии», — говорится в сообщении.

Причина смерти женщины пока неизвестна, коллеги Пальцевой об этом не распространяются. Диана Арбенина написала трогательные слова, дав понять, что умершая была важна для нее. Пальцева пришла в группу в 2001 году. Потом в 2013 году покинула коллектив, но затем вернулась снова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Диана Арбенина отказалась уезжать из России.

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