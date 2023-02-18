От запоров до онкологии. Чем опасна излюбленная диета звезд?

Кетогенная система питания пользуется огромной популярностью в среде звезд и не только. Эта диета заманчива тем, что сидящий на ней человек стремительно теряет вес, не испытывая чувства голода. Кроме того, адепты кетопитания считают, что она улучшает углеводный обмен благодаря снижению уровня инсулина. Что из себя представляет обратная сторона медали, рассказала 5-tv.ru врач эндокринолог-диетолог Мария Кадырлеева.

Ежедневный рацион, по правилам кетогенной диеты выглядит так: 80% жиров, 15% белка и 5% углеводов. В эти 5% входят 20-40 граммов в сутки вместо привычных 150. Остальное составляет жирная пища: мясо, рыба, молочная продукция, яйца, масла животного и растительного происхождения. По словам специалиста, в результате такого питания происходит так называемый кетослив: при дефиците углеводов в организме сокращаются запасы гликогена, который задерживает воду в человеческом теле.

«Далее при более продолжительном питании мы начинаем терять и мышечную массу, и жировые запасы. Теоретически за час человеческий организм может всосать не более 120 калорий жиров и не более 400 калорий углеводов. То есть, кетодиета не имитирует процесс голодания. Это реальная голодовка», — уточнила Кадырлеева.

Человек при этом не ощущает голода, потому что избыточное количество белка и дефицит углеводов обладает анорексигенным действием, то есть вызывает чувство сытости. Как утверждает врач, в дальнейшем это аукнется печальными последствиями.

«Избыточное количество жира влечет за собой повышение уровня холестерина, триглицеридов (жировых молекул в крови — Прим.ред), протеидов (сложных белков — Прим.ред.) низкой плотности. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кетопитание также ведет к дефицитам витаминов, микроэлементов и клетчатки, и как следствие — к обеднению микрофлоры. В ближайшее время это грозит запорами, а в перспективе — онкологическими заболеваниями», — заключила специалист.

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