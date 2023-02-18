Совсем один? Как складываются отношения тяжелобольного Вячеслава Зайцева с сыном и внучкой

Дизайнер готовится выпустить новую коллекцию к 85-летию — увидят ли триумф кутюрье близкие?

Кутюрье Вячеслав Зайцев готовится к модному показу в одном из ресторанов Москвы, но пройдет он, скорее всего, без родных и близких знаменитости. Некоторые из окружения модельера полагают, что и сын, и внучка совсем забыли о нем.

Семейная драма между Зайцевым старшим и младшим, как известно, длится много лет. Этого не скрывали ни сам кутюрье, ни его сын Егор. У одного большая часть жизни была посвящена профессии, другому на этом фоне досталось непростое детство. Родственники периодически то возобновляли, то прекращали общение, но сейчас оно совсем сошло на нет. При этом сын дизайнера возглавляет дом моды, созданный отцом.

«Это самая большая трагедия в жизни Зайцева. Он очень хочется общаться с сыном. Но с той стороны — тишина. Вячеслав Михайлович ему часто звонит. Но Егор не берет трубку», — цитирует издание 7Дней.ru партнера кутюрье Вадима Хусаинова.

По его словам, сын дизайнера держится в стороне и от бытовых проблем знаменитости. У того, как ранее выяснилось, дом в плачевном состоянии и требует капремонта. Частично особняк удалось отремонтировать за счет друзей и знакомых Вячеслава Михайловича, но работы еще там много, и нужны немаленькие деньги.

Но и этот момент не так огорчает кутюрье, как отношения с сыном. Он надеется, что рано или поздно тот все-таки возобновит с ним общение.

«Это самая моя большая мечта», — признавался он.

От всех грустных мыслей знаменитости помогает отвлечься работа — несмотря на серьезную болезнь, дизайнер трудится над новой коллекцией.

«У меня боевой настрой. Я стараюсь не расслабляться, быть всегда в тонусе. Очень хочу осуществить все, что запланировал в своей голове. Сейчас мода несколько изменилась. Но я стараюсь идти в ногу со временем», — говорит кутюрье.

Выпустить новую линейку одежды дизайнер планирует к своему 85-летию, в марте. Из приглашенных ожидаются Филипп Киркоров, Анна Шаталова, Александр Васильев и другие знаменитости. Но самыми желанными для кутюрье гостями были бы его сын Егор и внучка Маруся.

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