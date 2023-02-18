Настоящая женщина: чем запомнится экс-жена Высоцкого Людмила Абрамова

Актриса простила супругу уход к любовнице, воспитала его детей. Но что еще в ней было уникального?

Стало известно о смерти бывшей жены Владимира Высоцкого Людмилы Абрамовой. Последние годы женщина тяжело болела, не выходила из дома и не разговаривала. Ей было 83 года. До последних дней Абрамова хранила любовь к своему бывшему мужу.

От Высоцкого Абрамова родила двоих сыновей — Аркадия и Никиту. Она не стремилась заработать на воспоминаниях о жизни с поэтом, как это делали многие случайные приятели Высоцкого. Она всегда говорила, что ей достаточно статуса матери двоих детей музыканта и никакой другой славы ей не нужно.

Российская актриса Лариса Лужина ранее эксклюзивно выразила сожаление в связи с кончиной бывшей жены Высоцкого. Она описала Абрамову как красивую девушку и талантливую актрису, которая была очень умной, начитанной и интеллигентной.

«Она умница, молодец, мать двоих сыновей, которых родила от Владимира Высоцкого. Много дала своим детям, сохраняет память о Высоцком, создала прекрасный музей его памяти. До конца, до последних дней хранила любовь и память. Отношусь к ней с глубоким уважением», — поделилась воспоминаниями актриса.

Людмила Абрамова была образцовой женой, она делала все возможное, чтобы вылечить супруга от пагубной тяги к алкоголю и даже простила ему уход к Марине Влади, сохраняя с ним дружеские отношения. Она опубликовала книгу воспоминаний о поэте, которую назвала: «Факты его биографии».

Однако общественность запомнила Абрамову не только как супругу поэта, но и как актрису. Она снималась в таких художественных картинах, как «Восточный коридор», «Пока не выпал снег» и принимала участие в документальных фильмах. Также Абрамова помогала в составлении посмертного сборника произведений своей подруги писательницы Дины Калиновской, который был опубликован в 2012 году.

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