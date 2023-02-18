Лариса Лужина шокирована смертью экс-жены Владимира Высоцкого: «До конца хранила любовь!»

Актрисы были знакомы еще со студенческой скамьи, еще тогда Людмила Абрамова выделялась среди остальных.

Российская актриса Лариса Лужина выразила сожаление в связи с кончиной бывшей жены Владимира Высоцкого Людмилы Абрамовой. Артистка не была в близких отношениях с женщиной, но всегда восхищалась ее умом, талантом и умением хранить память легендарного экс-супруга. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Собеседница призналась, что впервые услышала о кончине женщины.

«Я понятия не имела, от вас впервые слышу об этом», — сказала она.

Актриса добавила, что знала Людмилу Абрамову еще со студенческой скамьи и еще тогда девушка отличалась талантом, интеллектом, да и внешность была при ней.

«По тому времени красивая девочка была, талантливая актриса, очень умная, начитанная, интеллигентная. Она умница, молодец, мать двоих сыновей, которых родила от Владимира Высоцкого. Много дала своим детям, сохраняет память о Высоцком, создала прекрасный музей его памяти. До конца, до последних дней хранила любовь и память. Отношусь к ней с глубоким уважением. Жалко безумно! Мое соболезнование сыновья, пусть Земля будет пухом», — добавила Лариса Лужина.

Людмила Абрамова ушла из жизни в четверг, 18 февраля. Общественности она запомнилась не только как супруга поэта Высоцкого, но и как актриса. Она снималась в художественных фильмах и принимала участие в документальных. Кроме того, опубликовала книгу воспоминаний о Владимире Высоцком «Факты его биографии». Также Абрамова составляла посмертный сборник произведений своей подруги писательницы Дины Калиновской, который увидел свет в 2012 году. Перед этим в московском еврейском культурном центре проходила выставка декоративных шкатулок «Писатель Дина Калиновская и ее коробки».

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