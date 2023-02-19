«Лишь одно условие»: Украине закрыли возможность попасть в НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 460

Обозреватель Bloomberg Хал Брэндс объяснил, почему Украина не сможет попасть в НАТО

«Лишь одно условие»: Украине закрыли возможность попасть в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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Североатлантический альянс стремится сохранить Незалежную как «подопечного», которого можно консультировать, обучать и снабжать оружием.

В США считают, что Украина не сможет вступить в НАТО в обозримом будущем. Нюанс заключается в том, что на ее территории продолжается война. Об этом написал американский обозреватель Хал Брэндс в своей статье для Bloomberg.

«Киев может стать жертвой жестокой иронии, когда лишь одно условие делает членство в НАТО невозможным», — объясняет он.

По словам автора, будущее Украины предопределено и может развиваться по двум сценариям. Согласно первому — членство страны в НАТО подразумевается. Однако правила проведения процедуры запрещают ее начало при территориальных спорах или боевых действиях с другими государствами.

Согласно второму сценарию, добавил Брэнд, Киев останется партнером Запада и продолжит получать военную помощь. Однако и тут есть проблемы: Киев окажется в зависимости от Запада и станет его «экономическим подопечным» из-за плачевного состояния госбюджета. По его словам, киевскому режиму будет сложно поддерживать ВСУ, а замороженных российских активов для послевоенного восстановления откровенно недостаточно.

«Даже если страна не вступит в НАТО, окончание конфликта может стать лишь началом длительных обязательств Запада перед Украиной», — уточняется в материале издания.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что европейские лидеры видят Украину в составе ЕС, и членство страны в североатлантическом альянсе станет возможным уже в ближайшие два года. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уже в 2023 году рассчитывал сесть за стол переговоров с представителями НАТО для обсуждения этого вопроса.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции страны НАТО обвинили в приближении третьей мировой войны.

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