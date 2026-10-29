Россияне зарабатывают больше: рост реальных доходов зафиксировал Росстат

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Динамика по кварталам показывает постепенное повышение.

Реальные доходы россиян в 2026 году — данные Росстата

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Росстат: реальные доходы россиян в 2026 году выросли на 3%

Реальные располагаемые доходы россиян в период за первые девять месяцев 2026 года увеличились на 3%. Об этом говорится в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с которым ознакомился «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что динамика по кварталам в этом году демонстрирует постепенное повышение. Так, если в первом квартале рост составил 2,6%, а во втором — 3%, то в третьем показатель достиг 3,4%.

При этом по итогам всего 2025 года Росстат зафиксировал увеличение реальных располагаемых доходов на 7,4%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в июле в 22 субъектах России средняя начисленная зарплата превысила 100 тысяч рублей. Максимальные значения выявлены в Магаданской области и на Чукотке, где средний заработок перешагнул отметку в 200 тысяч рублей. Еще в пяти регионах зарплаты оказались выше 150 тысяч рублей.

Кроме того, 5-tv.ru писал, что к концу 2027 года в России ожидается повышение средней страховой пенсии по старости. Ее планируют увеличить на 2,6 тысячи рублей, а процесс проведут в два этапа: первый запланирован на февраль, второй — на апрель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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