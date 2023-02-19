Вашингтон назвал красной линией возможную поставку Китаем оружия России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Посол США при ООН Томас-Гринфилд назвала красной линией для Китая военную помощь России

Вашингтон назвал красной линией возможную поставку Китаем оружия России

Фото: © РИА Новости / Источник: Министерство обороны РФ

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США запугивают КНР, грозя последствиями в случае поддержки российской спецоперации на Украине.

Поставки Китаем оружия России для спецоперации на Украине станут красной линией для США. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы также ясно заявляем, что если будут любые намерения или усилия по оказанию поддержки России [в конфликте на Украине], то это неприемлемо. Это станет красной линией», — подчеркнула она.

Дипломат напомнила, что Китай уже предупреждали о последствиях такого шага, однако США, по ее словам, не собираются забегать вперед и объявлять о своих планах.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме обеспокоены возможной помощью Китая России в ведении боевых действий на Украине. Он также предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в спецоперации.

В свою очередь представитель Китая заявил, что его страна никогда не смирится с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обвинили Иран в поставках оружия России.

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