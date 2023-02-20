«Очень сочувствую, но дело не во врачах»: музыкант Антонов о Костомарове

Сам Антонов уже несколько лет страдает от постоянных болей в ноге после травмы.

Композитор и музыкант Юрий Антонов, как и многие россияне, следит за новостями о здоровье фигуриста Романа Костомарова. Спортсмен уже больше месяца борется за жизнь, врачи стараются сделать все возможное, но в последнее время в их адрес стали сыпаться обвинения касательно того, что они якобы выбрали не ту тактику лечения фигуриста. По мнению Антонова, делать виноватыми врачей глупо.

«Я бы не стал обвинять только врачей. Надо искать причины в самом Костомарове. У каждого свой организм. Надо знать все обстоятельства. Очень сочувствую Роману. Он мне симпатичен. Но, думаю, дело не во врачах», — отметил Антонов в интервью KP.RU.

Музыкант и композитор Юрий Антонов. Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Антонов сам уже не первый год болеет и лечится. Его давно мучают боли от последствий травмы на коленном суставе. Несколько лет назад артист неудачно подвернул ногу. Иностранные врачи провели артисту сложную операцию, собрав его колено буквально по частям, однако от болей в ноге это не избавило. После Антонову полностью заменили сустав. Лечение музыкант продолжает до сих пор.

Как известно, Костомарову стало плохо в новогодние праздники. 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом. После фигуриста ввели в медикаментозную кому, а потом подключили к аппарату ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая необходима для насыщения крови кислородом.

24 января стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Позже у него начался некроз в нижней конечности. Медики для спасения жизни Костомарова приняли решение ампутировать стопу, а спустя время и кисти рук. После, из-за резкого ухудшения самочувствия, его вновь пришлось погрузить в медикаментозный сон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы у Романа Костомарова на реабилитацию.