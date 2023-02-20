«Это они зажрались-то?» — Стас Михайлов о сложностях заработка российских артистов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 275

Певец Стас Михайлов рассказал о сложностях заработка российских артистов

«Это они зажрались-то?» — Стас Михайлов о сложностях заработка российских артистов

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Певец посетовал на трудности работы в музыкальной сфере и сравнил доходы знаменитостей на Западе и в России.

Певец Стас Михайлов рассказал, с какими сложностями приходится сталкиваться российским артистам. Знаменитость заверил, что высказывания о том, что отечественные звезды получают бешеные деньги за выступления, являются ложными. Он объяснил, что система получения доходов артистов в России и на Западе отличается.

За рубежом, по словам Михайлова, можно выпустить одну песню и гарантировать себе доход на десятилетия. В качестве примера он привел песню Hotel California группы Eagles. В России же дело обстоит совсем по-другому, отметил певец.

«Здесь все совершенно по-другому: для того, чтобы здесь стать популярным, нужно выпустить, может, пять-шесть дисков, чтобы хотя бы зайти кому-то в уши. Если ты нужен — на тебя пойдут, тогда ты заработаешь деньги», — отметил знаменитость в интервью шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук». Его процитировал Starhit.ru.

Его возмущает, когда говорят, что «артисты зажрались». По словам Михайлова, для того чтобы они стали достойно зарабатывать, необходим не один год трудиться и выпустить что-то действительно стоящее для зрителя.

«Все говорят, артисты зажрались! Да что они зажрались-то? Это эшелон людей, которые дарят радость людям, они всю жизнь борются с какой-то историей и всегда остаются на передовой. У них всегда сложности, неприятности, их всегда ругают», — заключил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько российские звезды заработали на Новый год.

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