«Разбили семью»: Цымбалюк-Романовская объяснила, почему пропустила открытие памятника Джигарханяну

В годовщину смерти народного СССР на его могиле собрались близкие и коллеги.

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала в беседе с 5-tv.ru, почему не пришла на церемонию открытия памятника своего бывшего мужа в годовщину его смерти. Всему виной оказались разногласия с близкими актера.

«Ну, потому что рядом с Арменом Борисовичем были люди, с которыми я не могу вместе ходить на мероприятия, которые разбили нашу семью и, я считаю, испортили репутацию Армена Борисовича публично», — поделилась она.

Пианистка никак не прокомментировала новый монумент, открытый в день годовщины смерти Джигарханяна. По ее словам, чтобы соорудить достойный памятник такому великому артисту, нужно знать про него и его творчество практически все.

«Если кто-то хочет сделать памятник, то нужно обращаться к его (Джигарханяна — Прим. ред.) творчеству, смотреть фильмы с его участием. Их много, к счастью. Нужно смотреть его спектакли и, хотя бы читать какую-нибудь литературу о тех спектаклях великих, в которых он участвовал, и почему, собственно говоря, он является одним из лучших актеров русского репертуарного театра и кино в истории XX и XXI века. Вот об этом нужно говорить и вспоминать», — поделилась своим мнением бывшая супруга артиста.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. В первую годовщину смерти Армена Джигарханяна на его могиле На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник.

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