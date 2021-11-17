Вдова Джигарханяна резко ответила Петросяну на то, что актер «сгнил в постели»

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Алексей Хитров
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Вдова режиссера Армена Джигарханяна опровергла, что он умирал в муках

Вдова Джигарханяна резко ответила Петросяну на то, что актер «сгнил в постели»

Фото: www.globallookpress

Тема:
Развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Татьяна Власова была рядом с изменившим ей мужем в его последние дни.

Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна Татьяна Власова опровергла слухи о том, что актер провел свои последние дни в мучениях. Особенно ее возмутили слова юмориста Евгения Петросяна, утверждавшего, что больной Джигарханян в одиночестве «сгнил в постели».

«Он (Джигарханян — Прим. ред.) умирал в муках?! За ним ходили толпы врачей, постоянно была сиделка рядом, которая несколько лет с ним работала. Люди раскричались, как Петросян, помню, это ужас. Но они ни разу в квартире не были, не видели, как разговаривает, как живет. Я с ним была рядом, но меня никто не спрашивал — все спрашивали ее (последнюю жену Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую — Прим. ред.)», — заявила Власова в эфире Первого канала.

Вторая жена Джигарханяна, 78-летняя актриса Татьяна Власова, с которой они прожили почти 50 лет, незадолго до смерти актера простила ему интрижку с Цымбалюк-Романовской, помирилась с ним и переехала из США, чтобы ухаживать за больным супругом. Артист скончался 14 ноября 2020 года от остановки сердца на фоне многочисленных хронических заболеваний. Ему было 85 лет.

Как рассказывал 5-tv.ru, после смерти Джигарханяна юморист Евгений Петросян в одном из телеинтервью заявил, что народный артист СССР умирал в адских муках, каких не пожелаешь и врагу. По словам руководителя «Кривого зеркала», Джигарханян буквально «сгнил, лежа в постели», потому что никто к нему не подходил.

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