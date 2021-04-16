Цымбалюк-Романовская показала, как сейчас выглядит могила Джигарханяна

Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская показала, в каком состоянии сейчас пребывает могила артиста. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, где собственноручно приводит в порядок захоронение покойного супруга: протирает деревянный крест, поливает водой и чистит щеткой асфальтированную дорожку рядом с могилой.

В комментариях Цымбалюк-Романовская благодарит подписчиков за поддержку и признается, что без них она не решилась бы прийти на могилу бывшего мужа, а также призывает всех посетить захоронение артиста и почтить его память.

«Теперь вы можете почтить память Армена Джигарханяна достойно. Он жил и работал ради вас. Я, очевидно, единственный человек, который будет убираться на его могиле. Только не забывайте, что он был лучшим», — обратилась пианистка к поклонникам.

Ранее кадры уборки Цымбалюк-Романовской могилы Джигарханяна опубликовало в своем Instagram-аккаунте издание «Дни.ру». Подписчики обратили внимание, что женщина приводит захоронение в порядок, будучи в кружевном платье, меховом жилете и с пышной укладкой на голове, что не очень подходит для подобной деятельности. Цымбалюк-Романовскую тут же обвинили в показушничестве и работе на камеру.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, захоронение народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище пришло в запустение всего через четыре месяца после его похорон — родственники совершенно перестали ухаживать за могилой.