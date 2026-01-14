«Я хочу сама»: Цымбалюк-Романовская о воспитании дочери

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 49 0

Пианистка провела Новый год вдвоем с ребенком.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Тема:
Развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская: для воспитания дочери мужчина не нужен

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не нуждается в мужчине для того, чтобы воспитывать девятимесячную дочь. Об этом артистка заявила 5-tv.ru на премьере фильма «Завербованный».

«Мне невозможно помочь (воспитывать дочь — Прим.ред.), мне можно только помешать», — ответила пианистка на вопрос о том, нужна ли ей поддержка в родительстве.

Таким же образом Виталина отозвалась о нянях, заявив, что предпочитает сидеть с ребенком сама. Также она отметила, что профессия музыканта никак не мешает ей исполнять родительские обязанности. Малышка, по ее словам, нечасто шумит по ночам, заставляя мать вставать всего несколько раз. Цымбалюк-Романовская назвала дочь «хорошей девочкой», которая «все понимает».

Новый год Виталина также провела с ребенком дома. Артистка рассказала, что вдвоем им никогда не скучно. Делить же воспитание малышки с мужчиной она не собирается.

«С мужчиной когда что-то делишь, потом травматично заканчивается для обеих сторон», — отметила музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Армена Джигарханяна.

