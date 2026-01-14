«Я хочу сама»: Цымбалюк-Романовская о воспитании дочери

Пианистка провела Новый год вдвоем с ребенком.
Виталина Цымбалюк-Романовская: для воспитания дочери мужчина не нужен
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не нуждается в мужчине для того, чтобы воспитывать девятимесячную дочь. Об этом артистка заявила 5-tv.ru на премьере фильма «Завербованный».
«Мне невозможно помочь (воспитывать дочь — Прим.ред.), мне можно только помешать», — ответила пианистка на вопрос о том, нужна ли ей поддержка в родительстве.
Таким же образом Виталина отозвалась о нянях, заявив, что предпочитает сидеть с ребенком сама. Также она отметила, что профессия музыканта никак не мешает ей исполнять родительские обязанности. Малышка, по ее словам, нечасто шумит по ночам, заставляя мать вставать всего несколько раз. Цымбалюк-Романовская назвала дочь «хорошей девочкой», которая «все понимает».
Новый год Виталина также провела с ребенком дома. Артистка рассказала, что вдвоем им никогда не скучно. Делить же воспитание малышки с мужчиной она не собирается.
«С мужчиной когда что-то делишь, потом травматично заканчивается для обеих сторон», — отметила музыкант.
Ранее 5-tv.ru писал, что Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Армена Джигарханяна.
