Экс-жена Джигарханяна стала мамой: от кого Цымбалюк-Романовская родила ребенка

Третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с подписчиками радостной новостью: она родила ребенка. С какими сложностями столкнулась пианистка? Кто отец малыша? Почему многие думают, что это умерший пять лет назад народный артист СССР? Действительно ли Армен Борисович еще при жизни заморозил свой генетический материал? И что стало с квартирой звезды кино, в которой он когда-то жил с Виталиной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Готовит какую-то информационную бомбу. Она выйдет к аудитории и сделает такое признание, которое шокирует всех», — сказал светский журналист Антон Беккужев.

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что впервые стала мамой. В марте 46-летняя пианистка родила дочь.

«Самое главное — у нее было желание. Она хотела, стремилась к материнству. Я за то, чтобы рожали детей в любом возрасте, в том, в котором они их могут вырастить», — выразила мнение певица Анна Калашникова.

Женщина призналась: она осуществила свою главную мечту. И уверена: возраст материнству не помеха. По ее словам, беременность протекала без осложнений. Но роды прошли путем кесарева сечения. После операции Виталина шесть дней провела в роддоме.

«Все зависит от исходного состояния здоровья. Оптимальный возраст для родов — это 20-35 лет. В этом возрасте случается минимальное количество осложнений, и пациентка восстанавливается достаточно быстро. Но и в 50 рожают и без осложнений», — объяснила репродуктолог Оксана Быковская.

Имя отца малышки Романовская не разглашает. На своей странице в соцсети она сказала только, что не замужем. Такая скрытность Виталины спровоцировала повышенный интерес к ее личной жизни.

«Есть версия, что, в принципе, у нее никаких отношений нет, мужчины нет. И просто понимая, что, в общем-то, часики тикают, да, дама уже не юная, не исключено, что она просто сделала ЭКО от некоего донора. И, скажем так, родила для себя. Без отношений, без мужа, без мужчины», — предположил журналист Беккужев.

Некоторые даже предположили, что артистка воспользовалась генетическим материалом покойного Армена Борисовича, который он якобы заморозил при жизни. Информацию об этом еще несколько лет назад сообщила прессе светская львица Алена Кравец.

«У меня есть пациенты, которые размораживали свой биологический материал, соответственно, замороженный в 2010 году. То есть на сегодняшний момент это 15 лет. И мы из этих клеток получаем абсолютно здоровых детей. Качество материала с истечением срока определенного заморозки не меняется», — уточнила репродуктолог Быковская.

«Если это ребенок от Джигарханяна, от его половых клеток, то, конечно, слушайте, она тут же может и претендовать и на оставшееся имущество, и на интеллектуальную собственность. То есть да, ребенок становится наследником первой степени», — отметил Беккужев.

Цымбалюк-Романовская и Джигарханян прожили вместе более 18 лет. И, по словам пианистки, актер хотел, чтобы она подарила ему наследника. Но оба так и не решились стать родителями из-за преклонного возраста артиста.

«Для мужчины возраст не столь критичен, как для женщины. Женщинам яйцеклетки свои лучше замораживать, конечно, где-то в возрасте до 35 лет. Это самый активный репродуктивный период. А у мужчин сперматогенез непрерывен до фактически их смерти. То есть и в 90 лет можно зачать ребенка. Самое главное — быть при этом здоровым», — рассказала Быковская.

В 2016 году они решили узаконить свои отношения. А сразу после свадьбы началась череда скандалов. Сначала бывшая жена артиста Татьяна Власова заявила, что пианистка преследует исключительно корыстные цели. А потом уже сам Армен Джигарханян обвинил Виталину в воровстве, лжи и предательстве. Пожилой актер утверждал, что Цымбалюк-Романовская обманом переписала на себя трехкомнатную квартиру, где они жили вместе.

«Я думаю, что год за годом она втиралась в доверие, показывала, что она такая примерная жена. Она же не просто была его женой. По итогу она стала директором театра Джигарханяна. То есть насколько уже уровень доверия актера был к ней высок. Все-таки Армен Джигарханян это сделал сам, то есть он сам переписал эту квартиру. Значит, слушайте, она сделала так, что хитростью, какими-то эмоциями, чувствами, ласками расположила актера по максимуму», — сказал журналист Беккужев.

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За развязкой громкого конфликта следила вся страна. В итоге Джигарханян развелся с Романовской и вернулся к прежней жене. Попросил прощения и сказал, что наделал ошибок. Власова приняла супруга. Они снова начали жить вместе. Но счастье оказалось недолгим. Спустя год актер умер.

После развода с Джигарханяном Романовская больше не вышла замуж. У нее был роман с певцом Прохором Шаляпиным. Пара строила планы на будущее.

«Я думаю, что Виталина родит тройню в следующем году. Пойдем на рекорд. Затмим всех звезд и королей, и королев в нашем шоу-бизнесе. Слава тебе, господи, есть еще мы», — заявил Шаляпин.

Однако всего через год пара объявила о расставании. Но Прохор и Виталина смогли остаться друзьями. После рождения дочери пианистка призналась, что певец был одним из немногих людей, кто знал о ее интересном положении. От большинства знакомых женщина предпочитала это скрывать. Поклонники тут же начали строить догадки: а что, если именно Шаляпин является отцом младенца?

«Виталина, может быть, знаете, по старой дружбе и могла обратиться к нему и сказать: Прохор, давай, у тебя детей нет, у меня детей нет. Все-таки надо уже оставлять потомство. Мы с тобой такие прекрасные, красивые, талантливые. Что я, что ты. Давай станем родителями совместного чада. И кто знает. Знаете, просто Виталина умеет удивлять аудиторию», — выразил мнение журналист Беккужев.

Цымбалюк-Романовская никак не комментирует эти слухи. Опровергать или подтверждать информацию об якобы замороженном генетическом материале Джигарханяна она тоже не стала. Говорит, что больше не хочет участвовать в публичных распрях: у нее теперь совсем другая жизнь.

«Те хейтеры, которые сейчас говорят: „Фу, как ты посмела, как ты могла?“. Тут только надо свою силу духа и свои приоритеты расставить. Что тебе важнее: стать матерью, родить ребенка или те люди, которые абсолютно незнакомы тебе, которые что-то о тебе говорят? Тут какие уж, как говорится, приоритеты. И, скорее всего, приоритет будет в сторону семьи, родного человека», — высказалась телеведущая Елена Кулецкая.

Артистка сейчас полностью сосредоточена на дочери. Вместе с ней она переехала в дом, который купила на деньги, вырученные от продажи квартиры Джигарханяна. Сейчас планирует взять паузу в работе и все свое время посвящать малышке.