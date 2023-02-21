Лучшим поисковикам в Ленобласти будут присваивать знаки отличия

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Энтузиасты круглый год работают в тяжелейших условиях, чтобы по крупицам восстанавливать историю и находить погибших в Великой Отечественной войне.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

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В Ленинградской области лучших поисковиков будут отмечать знаками отличия. Только в прошлом году в регионе обнаружили и перезахоронили останки более двух с половиной тысяч советских солдат.

Поисковики — это в первую очередь энтузиасты. Они приезжают на места сражений и зимой, и летом. Работают в тяжелейших условиях и по крупицам восстанавливают историю.

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