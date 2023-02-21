«Они ему так шли»: стилист Рогов рассказал о пластической операции Прилучного

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Стилист Рогов рассказал о сделанной актером Прилучным пластической операции на ушах

«Они ему так шли»: стилист Рогов рассказал о пластической операции Прилучного

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Стилист и сам не раз ложился под нож хирурга, а до этого тщательно изучал детали предстоящих операций, чтобы не произошло ничего непредвиденного. Поэтому с Прилучным он не ошибается.

Стилист Александр Рогов рассекретил поход актера Павла Прилучного к пластическому хирургу. По его мнению, знаменитость за годы популярности изменился. Это можно заметить невооруженным взглядом — стоит взглянуть лишь на уши актера. Если раньше они были оттопырены, то теперь они больше прижаты к голове. Естественным способом часть тела измениться, соответственно, не могла.

«Оттопыренные уши так ему шли. Когда человек себя лишает этого, выглядит уже как-то искусственно. Даже у Прилучного сделана операция по „прилепливанию ушей к голове“. Был ушастенький, смешной, сейчас не ушастенький», — заявил Рогов в шоу Ляйсан Утяшевой на YouTube.

амамам)Еще десять лет назад у Прилучного были оттопыренные уши. Кадр из сериала «Метод Лавровой»

По мнению стилиста, на такой шаг знаменитость решился из-за внутренних комплексов. Результатом звезда сериала «Мажор», судя по всему, остался доволен. При этом Рогов уверен — он не ошибается. Ведь сам не раз прибегал к услугам пластической хирургии. До операций все тщательно выяснял и проверял, чтобы не произошло ничего непредвиденного.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участница «Дома-2» Саша Черно показала первые фото после пластики.

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