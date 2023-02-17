Результат на лицо: Саша Черно показала первые фото после пластики

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 87

Саша Черно сделала липосакцию подбородка через полгода после первой пластики

Результат на лицо: Саша Черно показала первые фото после пластики

Фото: Instagram @oganesyan_1993

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На днях экс-участница «Дома-2» снова легла под нож хирургу — пришлось исправлять старые недочеты.

Бывшая участница «Дома-2» и блогер Саша Черно показала лицо после вновь перенесенной пластической операции. Лечь под нож хирурга она решила в погоне за красотой и идеальным весом, что не так просто дается знаменитости.

Как известно, девушка корректировала подбородок в августе прошлого года, на тот момент ее все устраивало, но прошло шесть месяцев, и снова появилось много претензий к своей внешности.

«Просто результат виден через полгода. У меня одна сторона больше другой. Думали пройдет спустя три месяца, но не прошло, пришлось скорректировать», — пояснила Черно в своих соцсетях.

аыупкСаша Черно решилась на пластическую операцию.Instagram* / oganesyan_1993

Причем первыми результатами знаменитость уже очень довольна, даже спустя несколько дней после операции.

«Я уже кайфую», — призналась она.

Между тем, до идеальных контуров еще далеко — отеки на лице до конца не спали, но поклонники уже заметили, что оно стало более скульптурным. То ли еще будет, надеется блогер.

В целом процесс похудения у участницы знаменитый телестройки проходит сложно, но не безуспешно. На новые рельсы Саша встала с запредельным весом — в 170 килограммов, и жир совсем не таял на глазах, как ей хотелось. Девушке даже пришлось пережить операцию по уменьшению желудка, это помогло ей избавиться от 60 килограммов, что-то уходило с помощью диет и спорта. Но идеальных цифр на весах нет до сих пор, однако блогер не сдается и медленно, но верно идет к цели.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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