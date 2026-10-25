«Собаки вонючие»: Боня после пластики не узнала себя в зеркале

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 51 0

Телеведущая упрекнула хирургов, критиковавших ее операцию, в неэтичном поведении.

Боня после пластики не узнала себя и обвиняет хирургов

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Боня рассказала, что после пластики не узнала себя в зеркале

Блогер Виктория Боня призналась, что после пластической операции не узнала собственное лицо в отражении. Об этом она рассказала в соцсети.

Телеведущая отреагировала на замечания по поводу пластики, сделанной голливудским хирургом, и упрекнула медиков, которые выступили с критикой. В Лос-Анджелесе у звездного специалиста Боня сделала «лисьи глазки», ориентируясь на Беллу Хадид.

Вмешательство заняло 12 часов и обошлось в 250 тысяч долларов. Российской знаменитости выполнили нижнюю блефаропластику и подтяжку лица.

«Когда я сделала пластическую операцию три года назад, только, наверное, мертвый не высказался и ленивый о моей операции», — возмутилась Боня.

Звезда реалити-шоу назвала такое поведение неэтичным: по ее мнению, каждому врачу известно о периоде реабилитации.

«Высказывались о том, что у меня будет фиброз, что мне отрезали нос, как у Майкла Джексона, что никаких „лисьих глазок“ мне там никто не делал, что это вообще-то все того не стоило», — пояснила она.

Виктория подчеркнула, что после вмешательства у нее не осталось даже шрамов. По словам Бони, она не понимает, зачем специалисты травили ее ради пиара.

Ранее 5-tv.ru писал, что о переживаниях, связанных с душой и существованием за пределами физического тела, рассказала своим подписчикам блогер и телеведущая Виктория Боня. По ее словам, прежде она не находила слов, чтобы объяснить эти ощущения, и лишь по прошествии нескольких лет смогла точнее сформулировать то, что чувствовала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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