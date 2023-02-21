Россияне начали активно перепродавать ненужные подарки

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Барахолки уже захлестнула волна сезонной активности, хотя впереди еще два праздника.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tom Schneider; 5-tv.ru

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Большая часть праздников позади — пришло время избавляться от всего, что душе не пришлось. Барахолки захлестнула первая волна сезонной активности. Их ассортимент пополнился после прошедшего Дня всех влюбленных. А впереди еще два праздника.

Тем временем, россияне уже активно перепродают ненужные подарки — в онлайн-комиссионках, которые требуют делиться частью выручки. К тому же, эти объявления позволяют продать товар «как новый», указав что продавец ни разу им не воспользовался.

«Купил себе перед праздниками фен — профессиональный, для работы. А на 14 февраля мне девушка тоже подарила фен. Для чего мне два фена? Решил подаренный на праздник фен продать», — рассказал Маклаб Зульфигаров.

Людей подкупает то, что абсолютно новая вещь достанется им гораздо дешевле той, что стоит на полке в магазине. Такой подход гарантирует продавцу быстрое избавление от ненужной вещи.

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