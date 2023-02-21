«Мы обязаны победить»: генерал-полковник Шаманов озвучил прогнозы на 2023 год

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 79

Генерал-полковник Шаманов заявил, что Россию ждет непростой год, но она победит

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Депутат Госдумы заявил, что Россия успешно адаптировалась к западным санкциям, а это значит, что самое сложное позади.

Россию ждет непростой период, но она выйдет победителем из сложившейся ситуации. Такими ожиданиями на 2023 год в диалоге с корреспондентом «Известий» поделился депутат Госдумы, генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов.

Он напомнил, что в следующем году в США пройдут выборы президента, и накануне этого события, как правило, весь мир сотрясает «политическая турбулентность». Однако у России уже выработался иммунитет к таким потрясениям.

«Больше всего, наверно, Европе достанется. Мы адаптировались к этим санкциям бесконечным. Нам просто надо спокойно двигаться к намеченной цели, а она у нас одна — победа. Мы обязаны победить и повторить подвиг наших предков 1812-го и 1945 годов. Все для этого у нас есть», — заявил Шаманов.

Говоря о событиях прошедшего периода, депутат подчеркнул, что Россия оказалась в необычных и специфических условиях, однако самое сложное у страны уже позади, дальше события начнут повторяться, поэтому будет понятно, как на них реагировать.

Ранее 5-tv.ru опубликовал главные заявления президента РФ Владимира Путина из послания Федеральному собранию.

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