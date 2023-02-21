В Новороссийске сухогруз потерпел крушение из-за сильного шторма — видео

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 17

В момент ЧП на борту находились 11 человек.

В Новороссийске сухогруз потерпел крушение из-за сильного шторма — видео

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf; 5-tv.ru

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В Новороссийске, в акватории Черного моря, потерпело крушение грузовое судно. Эксклюзивные кадры с места ЧП оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, как корабль развернуло боком и стало раскачивать. В этот момент на борту транспортного средства находились 11 человек. На помощь им подоспели сотрудники геленджикского отделения МЧС, которые бросили всем членам экипажа надувные плавсредства.

В ведомстве также уточнили, что местом происшествия стала территория новороссийского порта. В этом момент судно находилось на стоянке, но по какой-то причине на нем случилась авария — на глазах очевидцев корабль стремительно пошел ко дну. Более подробная информация о предпосылках инцидента пока не сообщается.

Между тем погода в эти часы и минуты в городе, как и во всем Краснодарском крае, тоже никого не жалует. Днем ранее в регионе объявили сразу три штормовых предупреждения, территорию накрывает то дождь, то снег и все это в сочетании с грозой и сильным ветров примерно в 20-25 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru показывал, что кадры жесткой посадки вертолета в Кузбассе.

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