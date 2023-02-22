Стихия переламывает корабли и срывает крыши: юг России терзают штормы и снегопады

Российский юг не отпускает непогода! Сильный ветер срывает крыши с домов, а штормовые волны топят корабли. На горнолыжных курортах — перебор со снегом, есть угроза схода новых лавин. Прибрежную часть заливают дожди. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат продолжит.

Силуэт сухогруза медленно скрывается за штормовыми волнами. Стоявшее на якоре близ Новороссийска судно переломилось пополам. Корабль, перевозивший три с половиной тысячи тонн мраморной крошки, погружается в пучину.

Но куда важнее спасти экипаж. Аварийно-спасательное судно выдвинулось к месту крушения, невзирая на стихию. Сотрудники МЧС и медики уже ждали на берегу. Не удалось спасти второго помощника капитана, остальных доставили в больницу.

По предварительным данным, сухогрузу передавали информацию о плохих метеоусловиях, просили отвести судно поближе к порту. Но вовремя это сделано так и не было.

При этом на российском побережье Черного моря и в Краснодарском крае почти весь февраль дует ураганный ветер. Так, в Курганинске шквальный ветер сорвал крышу многоэтажки. Люди чудом не пострадали — кровля рухнула на припаркованные у дома машины. А эти кадры из Майкопа — от гибели женщину отделили 20 секунд. Груду из шифера и перекрытий сорвал мощный порыв.

Ближе к горам тоже опасаются ветра. Точнее, того, что он приносит. Непрекращающийся несколько суток дождь спровоцировал подъем уровня рек и несколько оползней.

На горнолыжных курортах — перебор со снегом. Противолавинные службы работают в авральном режиме. Самая мощная лавина на время отрезала от воды и тепла отели в знаменитой олимпийской деревне.

Аварийные службы трудятся без выходных, восстанавливая коммуникации. Уже завтра сюда приедут тысячи туристов, чтобы провести выходные.

«У нас мощный заезд планируется в связи с всероссийскими праздниками — с 23 по 26 февраля. Поэтому, безусловно, все должно работать штатно. Мы не прекращаем работу штаба», — рассказал глава города Сочи Алексей Копайгородский.

К ситуации на склонах туристы относятся с пониманием. Снег, который так долго ждали, есть. Но большая часть трасс все равно не работают.

«Снег и очереди — для горнолыжников два связанных между собой явления. Но сегодня так много людей еще и потому, что все трассы на всех курортах Красной поляны выше отметки 1500 метров закрыты», — рассказал рядом с очередями Ярослав Богат.

Выше двухкилометровой отметки выпало почти три метра снега. Здесь, например, инфраструктура и открытые трассы защищены специальной противолавинной стеной. Вне склонов — дорожники и коммунальщики, кажется, уже смирились со стихией. Летняя столица России быстро сумела адаптироваться к настоящей зиме.

Несмотря на это, синоптики обещают новые неприятные сюрпризы. Они прогнозируют очередное усиление снега в предгорных зонах и дождя — на побережье. Это значит, что будут и новые последствия непогоды.