Невестка Владимира Кузьмина потеряла ребенка во время родов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Приемный сын музыканта Никита и его жена Ирина уже решили, что назовут наследника Степаном. К несчастью, судьба распорядилась иначе.

Невестка Владимира Кузьмина потеряла ребенка во время родов

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В семье музыканта, лидера группы «Динамик» Владимира Кузьмина произошла трагедия. Ребенок его приемного сына Никиты и его супруги Ирины умер, не успев появиться на свет. Об этом сообщает StarHit.ru.

По сведениям издания, малыш должен был родиться в феврале, однако схватки у невестки музыканта начались уже в конце января. Во время родов что-то пошло не так, и сердце ребенка перестало биться.

«Беременность протекала чудесно, я была на седьмом небе от счастья. Я была здорова, и с малышом все было хорошо. Во время родов что-то пошло не так, и сердце младенца перестало биться. Отслойка плаценты. Никто не знает, почему так произошло. Врачи боролись за жизнь сына, но, к сожалению, сердце так и не забилось», — цитирует портал Ирину.

Сейчас с невесткой Кузьмина работает психолог, который помогает ей справиться с болью. Супруги уже решили, что назовут сына Степаном, однако судьба распорядилась иначе. Никита и Ирина стараются не опускать руки, ведь у них растет дочь Агата, которая появилась на свет в мае 2021 года.

О романе приемного сына Кузьмина и Ирины стало известно в 2019 году. Спустя год после знакомства влюбленные узаконили отношения. Звездная семья тепло приняла Ирину в свой круг. Девушка замечательно ладит с родными Никиты — приемного сына Владимира Кузьмина от его первой супруги поэтессы Татьяны Артемьевой. Молодая пара сначала обосновалась в Петербурге, но через некоторое время перебралась в Дубай.

Семью Владимира Кузьмина преследует злой рок

Нельзя не отметить, что семью знаменитого музыканта словно преследует злой рок. Так, в 2002 году его старшую дочь Елизавету Кузьмину в ее собственной квартире в Москве убил знакомый. А в октябре 2009-го также в столице трагически погиб сын Кузьмина Степан. Во время вспыхнувшего в его квартире на 18-м этаже пожара молодой человек попытался перейти по карнизу к соседям, но сорвался.

К слову, Никита Кузьмин ранее обвинялся властями США в участии в крупной афере, ущерб от которой составил не менее 50 миллионов долларов. Сына Кузьмина заподозрили в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег.

По американским законам Кузьмину-младшему грозило до 95 лет тюрьмы, однако суд учел его «значительную помощь» следствию и приговорил к трем годам лишения свободы и штрафу в семь миллионов долларов. Поскольку назначенный срок Никита отбыл во время следствия, его освободили в зале суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у брата Владимира Кузьмина угнал только что купленный Mercedes прежний владелец.

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