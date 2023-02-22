Многодетная семья отравилась угарным газом, выжил только годовалый малыш

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 36

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде

Многодетная семья отравилась угарным газом, выжил только годовалый малыш

Фото: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst

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Трагедия произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Многодетная семья отравилась угарным газом в Нижнем Новгороде. Из пяти человек выжил только один — самый младший ребенок.

По информации 5-tv.ru, трагедия произошла в ночь на 22 февраля в одном из многоквартирных домов Сормовского района. Соседи погибшей семьи почувствовали запах газа и вызвали коммунальные службы. Их сотрудники и обнаружили тела двух взрослых и двух детей.

Список погибших:

Евгений Ш. — 35 лет;

Мария Ш. — 30 лет;

Алексей Ш. — три года;

Елизавета Ш. — восемь лет.

Еще один ребенок, родившийся в октябре 2022 года, в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом — отравление угарным газом.

По предварительной информации, причиной гибели семьи стала неисправность газового оборудования. Как выяснили эксперты, в квартире травила газовая колонка, а вентиляция при этом не работала. Также, предположительно, в колонке отсутствовал датчик тяги. Как отметили сотрудники газовой службы, был высокий риск взрыва газа, что могло привести к разрушениям и еще большему числу жертв.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в отеле в центре Москвы, где погибли семь человек и еще 11 пострадали.

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