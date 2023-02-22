Бородина с недвижимостью в Дубае призвала россиян вернуть капиталы домой

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Рита Миронова
Рита Миронова 62

Интернет-пользователи раскритиковали телеведущую за лицемерие, ведь она сама часто рекламирует покупку недвижимости в ОАЭ.

Бородина с недвижимостью в Дубае призвала россиян вернуть капиталы домой

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Ведущая популярной телестройки Ксения Бородина в своих социальных сетях призвала россиян вернуть капиталы домой. Воодушевлящий пост она опубликовала после обращения президента РФ.

«Всех предупреждали много раз, что капиталы нужно вернуть домой. Только здесь они будут в безопасности, что никто там не собирается помогать кому-то. Мы уже видели аресты имущества, заморозку и блокировку счетов. И все увидели истинное отношение к нам. <…> Нужно вкладываться в место, которое называешь домом», — написала Бородина.

Комментаторы тут же обрушились на нее с критикой, ведь всем известно, что у нее есть недвижимость в Дубае, куда она регулярно летает вместе с дочерьми.

«Вы ведь каждый месяц рекламируете покупку недвижимости в ОАЭ. Зачем вводить людей в заблуждение?»;

«Наверное, поэтому вы регулярно ездите в Дубай новые квартиры покупать?» — возмутились интернет-пользователи.

Ксения Бородина не стала молчать и ответила на эти обвинения. По словам ведущей, у нее всего одна недвижимость за границей, причем в стране, дружественной с Россией.

«Я люблю Дубай, мне там нравится и моим детям. Я имею право там покупать квартиру! А почему вы не считаете, сколько налогов я плачу, сколько я тут покупаю недвижимости?» — ответила Бородина.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Африкантова сняла квартиру за 250 тысяч в месяц в Дубай.

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