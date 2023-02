Остались без ужина: Жерара Пике с его девушкой выгнали из дорогого ресторана

Футболист Жерар Пике решил сводить свою новую девушку Клару Чиа Марти в дорогой японский ресторан в Лос-Анджелесе, однако очень плохо выбрал место. Хозяин ресторана оказался большим фанатом его бывшей возлюбленной певицы Шакиры. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Оказалось, хозяин ресторана сразу подошел к парочке и заявил, что отказывается их обслуживать в своем заведении. Мужчина также назвал Пике изменщиком. Знаменитостям пришлось тут же уйти, стыдливо опустив головы перед папарацци, которые успели заснять все действие.

Судя по выражению лица Клары, она была очень расстроена, что не поужинала в знаменитом ресторане.

A vida de Gerard Piqué não está nada fácil após a separação com Shakira. A última que aconteceu com o jogador foi ter sido expulso de um restaurante, junto com sua namorada, pelo dono que é fã da cantora colombiana. As informações são do jornal La Nacion. pic.twitter.com/rCGGX81cUL