Остались без ужина: Жерара Пике с его девушкой выгнали из дорогого ресторана

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 161

Жерара Пике и его новую девушку выгнали из ресторана в Лос-Анджелесе

Остались без ужина: Жерара Пике с его девушкой выгнали из дорогого ресторана

Фото: www.globallookpress.com / www.imago-images.de

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Теперь нападки на звездную парочку происходят не только в социальных сетях.

Футболист Жерар Пике решил сводить свою новую девушку Клару Чиа Марти в дорогой японский ресторан в Лос-Анджелесе, однако очень плохо выбрал место. Хозяин ресторана оказался большим фанатом его бывшей возлюбленной певицы Шакиры. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Оказалось, хозяин ресторана сразу подошел к парочке и заявил, что отказывается их обслуживать в своем заведении. Мужчина также назвал Пике изменщиком. Знаменитостям пришлось тут же уйти, стыдливо опустив головы перед папарацци, которые успели заснять все действие.

Судя по выражению лица Клары, она была очень расстроена, что не поужинала в знаменитом ресторане.

Что же, если раньше новоиспеченной парочке приходилось виртуально отбиваться от озлобленных фанатов Шакиры в социальных сетях, то сейчас все перешло в реальные акции протеста.

Шакира ушла от спортсмена в июне 2022 года, узнав о его изменах. А о неверности Пике ей помогло догадаться любимое клубничное варенье. Вернувшись с гастролей, она заметила в холодильнике пустую банку. Поскольку футболист ненавидел это варенье, Шакира сразу же догадалась, что в доме была «гостья». Потом оказалось, что любимый изменял ей с молодой Кларой Чиа Марти прямо у них в доме, пока певицы не было дома.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Пике после расставания с Шакирой веселится в компании моделей.

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