Совсем не тоскует: Пике после расставания с Шакирой веселится в компании моделей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Жерар Пике встретился с Ириной Шейк в Париже

Совсем не тоскует: Пике после расставания с Шакирой веселится в компании моделей

Фото: www.globallookpress.com / Oscar Gonzalez

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На всех последних снимках папарацци футболист смеется, радуется жизни и обнимается с моделями и артистками.

Экс-бойфренд Шакиры Жерар Пике совсем не страдает после их расставания. На баскетбольном матче между командами Chicago Bulls и Detroit Pistons, который сегодня прошел в Париже, спортсмен встретился с моделью Ириной Шейк. Фото с тусовок бывшего парня Шакиры опубликовало издание Daily Mail.

Их снимки уже облетели весь Интернет и многие предположили, что они вместе. Однако на видео, которое выложили блогеры видно, как знаменитости просто делают фотографию для прессы и холодно прощаются.

Тем не менее, за последние несколько дней Пике посетил множество общественных мероприятий и вечеринок, несмотря на все сообщения СМИ о «тяжелой депрессии» после разрыва с Шакирой. На всех снимках папарацци футболист смеется, радуется жизни и обнимается с моделями и артистками.

А вот его бывшая певица Шакира записала песню о расставании, в которой намекнула на предательство. В треке артистка жестко высказалась о новой девушке Пике, Кларе Чиа: «поменял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex на Casio». Она, таким образом, намекнула, что спортсмен поменял люкс на дешевый аналог.

Сам Жерар Пике, кстати, не остался в стороне и тоже ответил Шакире. Во время одного из стримов он расхвалил часы Casio и добавил, что они «прослужат всю жизнь».

Шакира ушла от спортсмена в июне 2022 года, узнав о его изменах. А о неверности Пике ей помогло догадаться любимое клубничное варенье. Вернувшись с гастролей, она заметила в холодильнике пустую банку. Поскольку футболист ненавидел это варенье, Шакира сразу же догадалась, что в доме была «гостья».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Шакира узнала об изменах Пике из-за нелепой детали.

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