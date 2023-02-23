Подвиги повседневной жизни: Александр Розенбаум назвал героями матерей-одиночек

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 59

Александр Розенбаум назвал настоящими героинями женщин, воспитывающих детей в одиночку

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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По мнению артиста, героизм — это не только про невероятные достижения. Иногда достаточно просто правильно и хорошо делать свое дело.

Женщина, воспитывающая ребенка в одиночку, настоящая героиня. Таким мнением поделился в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru народный артист России Александр Розенбаум.

По его мнению, геройство — это не обязательно про невероятные подвиги и достижения. Достаточно делать свое дело правильно и достигать в нем результатов, отметил артист.

«Например, воспитать женщине ребенка, даже если она не одинока, это тоже геройство», — заявил Розенбаум на концерте «Ты мой герой!» в Крокус Сити Холле.

Особенно по-геройски, как считает артист, воспитать ребенка в одиночку. В таком случае женщину можно считать четырежде героиней, подчеркнул Розенбаум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Розенбаум спел перед российскими ракетчиками в Алтайском крае. Они встретили кумира караваем и вручили ему приятные подарки от командования и личного состава ракетного соединения.

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