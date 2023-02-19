Неужели снова развод? Джиган не пришел на день рождения сына

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 14

Рэпер Джиган не появился на дне рождения трехлетнего сына Давида

Неужели снова развод? Джиган не пришел на день рождения сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Читайте нас в: Дзен Новости

Мальчика завалили подарками и вниманием, но вот где был его звездный папа?

Рэпер Джиган не появился на дне рождения своего сына. Как сообщает 7Дней.ru, исполнитель находится в больнице, где лечит ногу и спину. Однако, по заявлениям некоторых источников, мужчина лечится в психиатрической клинике. Помимо этой версии, в сети ходят слухи о надвигающемся разводе рэпера с супругой Оксаной Самойловой. Та говорила аудитории о появлении неких сложностей в ее жизни.

Что касается самого празднования, звездная мама поздравила именинника Давида в социальных сетях. Его буквально завалили презентами и одарили всеобщим вниманием. Мальчику исполнилось три года.

«Хочется остановить время, чтобы бесконечно любоваться тобой, обнимать и целовать, видеть твои искренние детские улыбки и бесконечно быть рядом», — написала Самойлова.

Она отметила, что несмотря на небольшой возраст, Давид уже показывает мужские стороны, что ее еще больше удивляет и радует. Малышу устроили африканскую вечеринку с пальмами, аниматорами и разнообразными угощениями. А сама Самойлова переоделась в зебру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где сейчас находится Джиган.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.76
0.55 79.61
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
Неужели снова развод? Джиган не пришел на день рождения сына
10:09
Как потомки Окуджавы, Бродского, Шукшина и других классиков «отменяют» их наследие
9:55
Охранники Сатьи силой прогнали журналистов из-за вопроса об избиении им поклонницы
9:41
Огонь и фейерверки: Брутян отметила 27-летие с Прилучным и похвасталась подарком
9:27
Британцы испугались, что на Лондон прольется огонь и сера из-за англиканской церкви
9:13
Как выглядит могила звезды «Большой перемены» Юхтина спустя год после смерти

Сейчас читают

Уроки СВО: почему Запад начал отказываться от высокотехнологичных видов оружия
Самоубийственные атаки и хаос: ВСУ понесли серьезные потери под Кременной
Как выглядит могила звезды «Большой перемены» Юхтина спустя год после смерти
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023