Неужели снова развод? Джиган не пришел на день рождения сына
Рэпер Джиган не появился на дне рождения трехлетнего сына Давида
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Мальчика завалили подарками и вниманием, но вот где был его звездный папа?
Рэпер Джиган не появился на дне рождения своего сына. Как сообщает 7Дней.ru, исполнитель находится в больнице, где лечит ногу и спину. Однако, по заявлениям некоторых источников, мужчина лечится в психиатрической клинике. Помимо этой версии, в сети ходят слухи о надвигающемся разводе рэпера с супругой Оксаной Самойловой. Та говорила аудитории о появлении неких сложностей в ее жизни.
Что касается самого празднования, звездная мама поздравила именинника Давида в социальных сетях. Его буквально завалили презентами и одарили всеобщим вниманием. Мальчику исполнилось три года.
«Хочется остановить время, чтобы бесконечно любоваться тобой, обнимать и целовать, видеть твои искренние детские улыбки и бесконечно быть рядом», — написала Самойлова.
Она отметила, что несмотря на небольшой возраст, Давид уже показывает мужские стороны, что ее еще больше удивляет и радует. Малышу устроили африканскую вечеринку с пальмами, аниматорами и разнообразными угощениями. А сама Самойлова переоделась в зебру.
Ранее 5-tv.ru писал о том, где сейчас находится Джиган.
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