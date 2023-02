Пол Маккартни и Ринго Старр поучаствовали в записи альбома The Rolling Stones

Ветераны The Beatles сэр Ринго Старр и сэр Пол Маккартни приняли участие в записи нового студийного альбома группы The Rolling Stones в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание The Variety со ссылкой на осведомленные источники. Для команды Мика Джаггера эта пластинка станет первой со времен альбома A Bigger Bang. Предполагается, что Маккартни взял на себя партии бас-гитары. Сколько совместных композиций планируют выпустить легендарные британцы, пока неизвестно.

Отмечается, что работа над альбомом ведется под руководством продюсера «Грэмми» 2021 года Эндрю Уотта, знатока рок- и поп-музыки, сотрудничавшего, в том числе, с Оззи Озборном, Игги Попом и группой Pearl Jam, а также Джастином Бибером, Элтоном Джоном и Бритни Спирс. Сессии записи проходили в Лос-Анджелесе в последние недели, а сам проект приближается к этапу микширования.

Мик Джаггер сказал еще в 2021 году, что у группы готовы свежие треки, а гитарист Кит Ричардс в новогоднем посте в соцсетях заявил: «На подходе новая музыка».

The Rolling Stones выпустили последний релиз A Bigger Bang с оригинальными композициями в 2005 году. С тех пор команда время от времени выпускала отдельные новые песни и сборники хитов в поддержку гастрольных туров. В 2016 году у группы вышел альбом Blue and Lonesome, состоящий из блюзовых каверов известных песен, в их записи принимал участие Эрик Клэптон.

Ранее, писал 5-tv.ru, в честь сэра Пола Маккартни назвали улицу в Ливерпуле — в городе, где «Битлы» начинали свой творческий путь.