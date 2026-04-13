«Прям трясло»: любимую «прелесть» Алсу убрали из ее райдера

Певица Алсу: из райдера исключили любимый шоколад

Артисты, как правило, стремятся пополнить свой райдер, но уж точно не сократить его. Исключением оказалась заслуженная артистка России певица Алсу, которая добровольно убрала из документа один любимый продукт. О нем она рассказала в интервью 5-tv.ru на сольном концерте Евы Власовой.

«У меня в райдере всегда было много шоколада, а сейчас я вся такая „не надо есть сахар, не надо есть вот это все“, и убрали шоколад из райдера», — уже без печали в голосе поделилась артистка.

По словам Алсу, отказ от сладкого — задача практически непосильная, очень тяжелая. В прошлом году певица даже пошла на эксперименты и полностью отказалась от углеводов в любой форме, включая фрукты и ягоды.

«Первые две недели прям трясло меня, когда я видела что-то сладкое. Потом привыкаешь и чувствуешь себя наоборот очень классно. Какая-то легкость, энергия, главное — перебороть вот этот момент», — рассказала артистка.

Наверное, эксперимент показался Алсу крайней формой издевательства над собой, раз сейчас она спокойно продолжает есть сладкое, хотя и старается ограничивать себя.

«Я ем сладкое. Это был эксперимент в прошлом году, но я стараюсь минимизировать, правда стараюсь есть больше белка и меньше сахара», — добавила певица.

