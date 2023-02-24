Анфиса Вистингаузен рассказала о самом сумасшедшем поступке ради любимого

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Знаменитость призналась, что у нее нет никакой дисциплины.

Анфиса Вистингаузен рассказала о самом сумасшедшем поступке ради любимого

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Российская актриса Анфиса Вистингаузен рассказала изданию «Страсти» о том, какую роль сыграла в последнем фильме, а также какой самый безумный поступок совершила в своей жизни ради любимого человека.

В своей последней роли актриса сыграла очень дисциплинированную героиню, которая привыкла все держать под контролем. Тот самый случай, когда вся жизнь расписана по минутам. Однако сама артистка призналась, что это кардинально отличается от того, какая она в жизни.

«Мне очень сложно дисциплинировать себя и следовать составленному расписанию на день. Если я и составляю его, то стараюсь никуда не торопиться, люблю размеренный темп в жизни. Но у каждого свои странности», — рассказала Вистингаузен.

Также знаменитость рассказала, что однажды ради своего любимого человека совершила дикий поступок. Анфиса спасла своего молодого человека, протащив на тросе его сломанную машину по МКАДу.

Актриса Анфиса Вистингаузен известна по своим ролям в таких картинах, как «Закрытая школа», «Остров» и «Два холма».

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