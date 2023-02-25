Выписавшемуся из больницы Садальскому вновь потребовалась срочная помощь медиков

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Знаменитому артисту стало плохо после репетиции. Его давление упало до опасного 80 на 40.

Выписавшемуся из больницы Садальскому вновь потребовалась срочная помощь медиков

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Заслуженному артисту РСФСР Станиславу Садальскому, недавно оправившемуся после госпитализации, вновь потребовалась помощь медиков. Во время работы он почувствовал себя плохо, смог кое-как добраться до дома, где уже и вызвал бригаду скорой помощи. На тот момент давление было уже сильно пониженным — 80 на 40.

«Доктор-сердечник из госпиталя сказал каждый день пить мочегонное. Ира из скорой помощи, ставя мне капельницу, сказала: «Лучшее, что есть в Москве по сердцу — это больница Давыдовского. Там из гроба поднимут. Лучшие врачи-сердечники только там», — написал в социальной сети артист.

Садальскому пришлось ставить капельницу для стабилизации самочувствияСадальскому пришлось ставить капельницу для стабилизации самочувствия. Фото: Instagram* / stas.sadalskiy

Поклонники актера пожелали ему скорейшего выздоровления и дали несколько советов для повышения давления.

«Что-то у вас, Стас Юрьевич, последнее время со здоровьем не очень-то хорошо. Пожалуйста, поберегите себя, обязательно пообщайтесь с кардиологом и принимайте те препараты, которые вам пропишут»;

«Да что это вы! Не болейте, пожалуйста», — высказались фанаты.

В январе артист попал в Боткинскую больницу. У звезды открылось сильное носовое кровотечение. Медики поставили диагноз — рецидивирующее носовое кровотечение, искривление перегородки носа, ринит, гипертонический криз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего актриса Татьяна Кравченко решила подать в суд на Станислава Садальского.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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