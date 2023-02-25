Сын Теличкиной не стал актером из-за угрозы матери ослепнуть: «Подействовало!»

Сама артистка не жалеет, что выбрала актерскую стезю. Однако за годы она поняла все плюсы и минусы профессии. И своему наследнику такой судьбы не захотела.

Народная артистка России Валентина Теличкина, которая радует зрителей своими ролями почти уже 60 лет, рассказала, почему и как она отбила у единственного наследника пойти по стопам матери — в актерскую профессию.

Актриса также рассказала, что ее сын Иван по характеру спокойный и скромный человек. Кроме того, его даже в некоторой степени угнетала известность мамы, многочисленные о ней вопросы со стороны окружающих. А главным увлечением в детстве было чтение книг, на которое и стала давить Теличкина, пригрозив сын слепотой.

«Я отбила у него эту охоту (стать актером. — Прим. ред.). Я сказала ему, что на съемках фильмов стоят такие световые приборы, которые для глаз очень вредны — мол, он может ослепнуть и не сможет читать. И это так на него подействовало! Я же просто очень не хотела, чтобы он становился актером — это не самостоятельная, зависимая профессия», — объяснила актриса в интервью dni.ru.

Вместе с тем сама Теличкина не жалеет о выбранной профессии. Она мечтала о ней и осуществила ее.

«В жизни часто чувствую себя не в своей тарелке, а на сцене или в кадре — я как рыба в воде!» — заключила она.

После школы Иван МГИМО. Теперь он работает юристом. Он женат, в 2014 году подарил знаменитой маме внука Николая. Мальчика назвали в честь отца мужа актрисы.

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