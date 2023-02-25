Информационное табло убило током лошадь на остановке в центре Москвы — видео (18+)

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Игорь Рязов
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Лошадь погибла в центре Москвы из-за ударившего ее током информационного табло

Фото, видео: © РИА Новости / Варвара Гертье; 5-tv.ru

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Трагедия произошла на автобусной остановке у станции метро «Маяковская». Одну из лошадей удалось спасти.

Лошадь погибла у станции метро «Маяковская» в центре Москвы из-за ударившего ее током информационного табло. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места трагедии.

На кадрах видно погибшую лошадь. Ее голову накрыли покрывалом, а место вокруг тела оцепили заградительной лентой. Также запечатлено информационное табло — из его нижней части торчит проводка.

Подробности трагедии на Триумфальной площади сообщило издание «Москва 24» в своем Telegram-канале. По его информации, током ударило двух лошадей. Первая скончалась за три минуты, а вторую люди успели оттащить от табло и спасти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге собака погибла после удара током от светофора.

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