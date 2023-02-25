«Опасные» анимешники против гопников: кто такие «ЧВК Редан»?

Видео с дерущимися подростками разлетаются по сети. Но просто ли это хулиганы или у них есть какая-то цель?

На улицах столицы появилась новая банда подростков-анимешников. Молодые люди недавно устроили потасовку в торговом центре «Авиапарк», которая облетела все СМИ. Парни и девушки с длинными челками, скрывающие свои лица и с отличительным знаком — пауком на спине, подрались со спортивными фанатами. Посетители торгового центра так и не поняли, что это было. О том, что это за банда, разобралось издание KP.RU.

Оказалось, что у их банды есть название — ЧВК (частная военная компания — Прим. ред.) «Редан». Их отличительный знак — одежда с изображением смертоносного вида пауков — Черная вдова.

Данное изображение ребята взяли из японского аниме Hunter x Hunter. «Редан» — название банды из этого мультика, отличительным знаком которой как раз и была татуировка Черной вдовы.

Практически все школьники — поклонники японской мультикации. По их словам, они решили дать отпор «гопоте», которая постоянно требует «пояснить за шмот».

Участник группировки «ЧВК Редан». Фото: ВКонтакте / Игорь Рёдан

Спустя два дня после драки, парни в спортивных штанах поймали одного участника группировки и избили на станции метро «Лубянка». В итоге оказалось, что против них пошли «околофутбольные хулиганы», или как их еще называют — офники. Опознать их можно легко: укороченные узкие джинсы, спортивная куртка, кроссовки, кепка, коротка стрижка.

По словам одного из членов «Редана», у них нет никакого лидера. Это просто школьники 14-16 лет, которым захотелось дать отпор "офникам". Более того, они находятся по всей России, переписываются по Telegram-каналу и обсуждают, где кого снова побили «околофутбольные хулиганы».

Парень утверждает, что они никакая не ОПГ, а просто подростки-неформалы, которые хотят, чтоб от них отстали и дали нормально жить в своих городах без страха, что тебя побьют за то, как ты выглядишь.

«Мы не субкультура! Хотя не знаю, может кто-то нас так и видит. Мы просто хотим, чтобы к нам не приставали», — заявил подросток.

По словам психолога Марселя Сультеева, этих ребят нельзя назвать субкультурой. Они — собрание единомышленников, которые пытаются защитить личные границы.

«Не думаю, что они представляют опасность для москвичей. При условии, что другие участники общества не будут представлять для них опасность: задирать за длинную челку, внешний вид», — заявил эксперт.

Он также добавил, что участвуя в субкультурах, ребенок компенсирует недостаток родительского внимания и любви.

«Когда подростка не понимают родители, тотально ограничивают его желания, не умеют с ним договариваться, ребенок понимает — он чужд своей семье. И ищет таких же подростков с общими идеями и целями», — заключил Сультеев.

Он порекомендовал родителям больше внимания уделять детям и относиться к ним с уважением.

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