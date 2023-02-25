Умер фронтмент группы «Трэш-шапито Кач», рэпер Сергей Смирнов
Информацию о трагедии сообщили близкие музыканта.
Фото: Instagram* / ka4foto
В Санкт-Петербурге умер поэт и музыкант Сергей Смирнов, известный под псевдонимом «Кач». О его смерти сообщил его друг композитор Станислав Севостьянихин.
«Юдоль скорбей покинул мой близкий друг, поэт и музыкант Сергей Смирнов, не дожив до 50-летия буквально год. Этот ярчайший отрезок земной жизни мы провели бок о бок», — написал близкий друг исполнителя.
Он добавил, что пока не может подробно рассказать о своем коллеге, но добавил, что «Сергей там займет одну из ведущих ролей.»
Причины смерти рэпера не уточняются.
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