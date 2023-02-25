Умер фронтмент группы «Трэш-шапито Кач», рэпер Сергей Смирнов

В Санкт-Петербурге умер поэт и музыкант Сергей Смирнов, известный под псевдонимом «Кач». О его смерти сообщил его друг композитор Станислав Севостьянихин.

«Юдоль скорбей покинул мой близкий друг, поэт и музыкант Сергей Смирнов, не дожив до 50-летия буквально год. Этот ярчайший отрезок земной жизни мы провели бок о бок», — написал близкий друг исполнителя.

Он добавил, что пока не может подробно рассказать о своем коллеге, но добавил, что «Сергей там займет одну из ведущих ролей.»

Причины смерти рэпера не уточняются.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.