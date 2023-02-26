Кость в горле НАТО: почему Запад обратил свой хищный взгляд на Приднестровье

Минобороны России заявило о подготовке Киевом вооруженной провокации против Приднестровья.

В своей пафосной речи в Варшаве Джо Байден высоко оценил тягу к свободе белорусов и молдаван. Когда американцы хвалят кого-то за тягу к свободе — жди беды. В 2014 году они также нахваливали активистов Майдана.

Майя Санду, президент Молдавии, сочла это комплиментом, и призналась, что для нее привилегией было встретиться с американским президентом и выслушать его речь.

Очень точное слово — привилегия, не каждому ее даруют, надо еще заслужить. Майя Санду и ее команда старается заслужить.

Молдавия объявила, что денонсирует десятки соглашений в рамках СНГ. То есть порвет с Содружеством. Как разъяснили в МИДе, это займет какое-то время, чтобы найти аргументы для подобных действий. Хотя чего тут аргументировать — все и так все поняли, молдавскую элиту поманили привилегией рядом постоять.

За последнюю неделю Кишинев серьезно обострил ситуацию в регионе: в стране приняли «Закон о сепаратизме», по которому могут посадить любого политика из Приднестровья.

Затем новый премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что надо демилитаризировать Приднестровье, и убрать оттуда российских миротворцев.

И наконец все это было приправлено жирным соусом конспирологии, Владимир Зеленский передал в Кишинев якобы планы России по организации переворота в Молдавии. И предложил помочь остановить «русскую угрозу».

В российском Министерстве обороны тоже заметили подготовку Украины к такой «помощи». Это называется провокация под чужим флагом. Оправдание для вторжения.

Но что такого в Приднестровье, почему вокруг него сейчас закрутилась большая политика?

Приднестровье — как кость в горле для НАТО. Непризнанная республика — это узкая полоска вдоль левого берега Днестра. 202 километра в длину — и до 40 километров, всего, в самом широком месте. Все годы замороженного конфликта глобальному Западу до этих земель, по большому счету дела не было, и проблему там пытались решить прежде всего по-соседски.

Но сейчас Приднестровье буквально — встало на пути НАТО. Молдавия рвется в Альянс — ее не пускают, пока есть территориальный спор. Украина — требует наращивать поставки, но дорог из Польши и Румынии не так много, мешают Карпатские горы.

Так что в свете новых геополитических реалий, Приднестровье становится краеугольным камнем в новой политике НАТО «Дранг нах Остен» — натиска на восток — есть мосты через Днестр, в том числе два железнодорожных, есть две мощные электростанции.

Наконец в небольшом селе Колбасна, огромный, оставшийся еще с советских времен склад боеприпасов. Там десятки тысяч тонн снарядов, столь необходимых ВСУ. От украинской границы всего четыре километра. Но в Приднестровье стоят российские миротворцы, а у половины населения российские паспорта. Так что любая агрессия против Тирасполя — это прямая агрессия против России.

Вполне может статься, что эти гигантские склады — этот лакомый кусок для захвата, могут быть и гарантом неприкосновенности. Ведь если украинская армия пойдет на штурм хранилища и что-то пойдет не так, возникнет пожар, или детонация от попадания — то мощность взрыва может быть равна 10 килотоннам, это если сравнивать, как пол-Хиросимы, или как землетрясение в 7.5 баллов.

Возня вокруг Приднестровья — дипломатическая провокация, еще один способ «подергать Москву», ведь она обязана реагировать — в Приднестровье наши миротворцы и 200 тысяч обладателей российских паспортов, то есть наших сограждан.

Шпильки пытаются вставить там, где только возможно на разных площадках — так зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутаты из Латвии и Украины превратили в балаган. Выкрикивали с мест, в том числе оскорбления, бегали по залу с желто-синим флагом. А председатель все это как бы не замечал, возможно потому что председатель сессии — американец?