Затаившийся дракон выступает: что стоит за мирной инициативой Китая по Украине

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Постпред Небензя: Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине

Затаившийся дракон выступает: что стоит за мирной инициативой Китая по Украине

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Официальный Пекин прервал длившееся десятилетиями невмешательство в дела западных стран.

Большим внешнеполитическим событием стала инициатива Китая по мирному урегулированию украинского конфликта. И главная новость в том, что такая инициатива в принципе появилась. Десятилетиями Пекин не вмешивался в эти «западные дела».

Этому предшествовала большая переговорная работа. Главный дипломат КНР Ван И сначала съездил в Мюнхен на конференцию по безопасности, там встретился с главой МИДа Украины, и, наконец, с двухдневным визитом остановился в Москве, где его приняли на самом высшем уровне.

После этого товарищ Ван И вернулся в Пекин и МИД Китая опубликовал официальную позицию. 12 пунктов, которые выглядят максимально непредвзято — прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров, обеспечить безопасность атомных электростанций и неприменение ядерного оружия, снять санкции, неодобренные совбезом ООН и так далее.

Российский МИД «приветствовал» китайскую инициативу, на Западе и в Киеве — решительно отвергли, указывая, что Пекин заодно с Москвой, ведь нет требования про границы 1991 года и репарации — которые прописаны в «западном», так называемом мирном плане.

Схожесть позиций России и Китая может быть продиктована не только ситуативным совпадением интересов — вместе проще бороться с мировым политическим гегемоном в лице США, но и более глубокими противоречиями, которые на наших глазах раскалывают мир по границам либеральных демократий и традиционных обществ, таких как Россия и Китай. С той стороны наступление идет по всем фронтам — разваливается институт семьи, растаптывается вера в Бога.

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