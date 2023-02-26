«Задабривания не спасут»: политолог предостерег российских бизнесменов от попыток «понравиться» Западу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 797

Совет ЕС опубликовал перечень новых антироссийских санкций

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Десятый пакет санкций ЕС против России затронет 96 организаций.

Публикация Евросоюзом нового — десятого по счету — пакета санкций против России вновь высветила проблему, о которой сведущие люди говорили уже давно: заявления коллективного Запада, пытавшегося убедить россиян в соблюдении прав и свобод человека и неприкосновенности частной собственности — это ложь и лицемерие.

Когда речь заходит о собственных интересах, гражданские и политические институты Европы и США демонстрируют поразительную гибкость. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru политолог Александр Дудчак в очередной раз напомнил о том, что доверять заверениям европейских и американских бюрократов — нельзя, а единственная гарантия безопасности средств и активов — ведение бизнеса на родине.

«Это неплохой урок для всех, кто пытается понравиться Западу. Все! Маски сброшены, никто уже не пытается играть тонко. Всем должно было быть понятно, что не только „пыль устанут глотать“, но и никакие задабривания не спасут», — отметил политолог.

Российский президент неоднократно обращался к бизнесменам с призывом не пытаться «спрятаться» за границей: выражение «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить свои средства» было произнесено главой государства еще 20 лет назад.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о том, что «Запад играл краплеными картами и им теперь не отмыться от позора».

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