Путин: Запад играл краплеными картами и им теперь не отмыться от позора

В Гостином дворе Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Как и ожидалось главной темой — стала специальная военная операция. Президент подчеркнул, что наша страна будет аккуратно и последовательно решать предстоящие задачи.

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«Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов. Не скрывая ненависти со стороны киевского режима верил и ждал, что Россия придет на помощь.

Мы делали все возможное для того, чтобы решить проблему мирными средствами — вели переговоры о мирном выходе из конфликта. Но за нашей спиной готовился другой сценарий — обещания Запада обернулось подлогом и ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством — поощряли неонацистов на террористические действия на Донбассе. Натаскивали нацбаты, поставляли оружие и еще до начала спецоперации велись переговоры о поставках техники. Помним мы и о потугах Киева получить ядерное оружие. Готовили к большой войне и сегодня признаются в этом, гордятся и упиваются вероломством, называя Минские соглашения блефом и спектаклем. Получается, пока пылал Донбасс и Россия искренне стремилась к решениям, они играли краплеными картами. Этот метод обмана не раз был опробован раньше, как в Ираке, в Ливии и Сирии. Им не отмыться от позора. Честь и порядочность не для них. Они привыкли, что им все позволено и плевать на весь мир», — подчеркнул Владимир Путин.

В зале в Гостином Дворе более тысячи мест. На мероприятие, кроме депутатов и сенаторов, традиционно приглашены члены правительства, главы регионов, волонтеры.

Не обошлось и без нововведений. В этом году в зале, конечно же, участники специальной военной операции. А еще — это первое послание для четырех новых регионов. Кремль воздержался от приглашения СМИ из недружественных стран, предложив их журналистам смотреть прямую трансляцию по телевизору. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой для новых законов и указов.