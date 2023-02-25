Кириенко: российские педагоги выступают на линии фронта за будущее страны

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Иван Обухов
Иван Обухов 27

Кириенко отметил, что люди, которые посвятили жизнь передаче знаний, ценностей и убеждений следующему поколению россиян, выполняют важную государственную задачу.

Кириенко: российские педагоги выступают на линии фронта за будущее страны

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Российские учителя и наставники работают «на линии фронта», сражаясь за будущее России, заявил первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко

«Не менее важно, что-то, чем занимаются сегодня наши педагоги, — это тоже линия фронта, линия фронта за будущее», — заявил Кириенко на педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога».

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что работники сферы образования заслуживают колоссального уважения и огромной благодарности за свой труд не только от своих подопечных, но и от всех российских граждан.

Кириенко напомнил также, что российский лидер Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника.

Ранее 5-tv.ru писал, что кто вошел в десятый пакет антироссийских санкций ЕС.

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Кириенко: российские педагоги выступают на линии фронта за будущее страны

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