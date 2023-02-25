Евросоюз опубликовал список российских компаний и физлиц, попавших под санкции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 86

В десятый пакет санкций ЕС против России попали Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

Евросоюз опубликовал список российских компаний и физлиц, попавших под санкции

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Послы стран ЕС накануне согласовали юбилейный, десятый, пакет антироссийских ограничений.

В официальном журнале Евросоюза опубликован новый, десятый, санкционный пакет против России, вступивший в силу. Согласно ему, ограничения введены в отношении 87 физических лиц и 34 компаний. Всего теперь под санкциями находятся 1473 человека и 205 организаций.

В черный список компаний попали предприятия ядерного оружейного комплекса «Росатома», а также «Росатомфлот», управляющий атомным ледокольным флотом России. Кроме них — космический научно-производственный центр имени Хруничева, ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ» и концерн «Алмаз-Антей».

Перечень подсанкционных российских банков пополнили Альфа-банк, Росбанк и Tinkoff.

В списке организаций значатся Фонд национального благосостояния и Общероссийский народный фронт. Под санкции попал и ряд российских министерств и официальных ведомств, в том числе Минобороны, Служба внешней разведки, МЧС ДНР. Кроме того, ограничения введены в отношении 20 замминистров, в том числе из Минпромторга и Минэкономразвития.

В перечне физических лиц оказались глава «Россотрудничества» Евгений Примаков, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, глава СПЧ Валерий Фадеев, врач и общественный деятель Леонид Рошаль.

Под санкции попали также российские журналисты: исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, главред «Россия 24» Евгений Бекасов, заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов, заместитель гендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов, главред агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист Александр Коц.

Также санкции ЕС наложены на политологов Сергея Кургиняна, Виталия Третьякова и израильского политического эксперта Якова Кедми. Отдельный блок санкций введен в отношении ЧВК «Вагнер». В него включены 11 физлиц и семь организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принятый послами страны Евросоюза десятый пакет антироссийских санкций включает «более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, а также меры против российской дезинформации».

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