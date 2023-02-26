Принц Уильям и Кейт Миддлтон удостоились новых титулов: что это значит?

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Рита Миронова
Рита Миронова 51

Принц Уильям и Кейт Миддлтон удостоились новых титулов

Принц Уильям и Кейт Миддлтон удостоились новых титулов: что это значит?

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Неофициально звания супруги получили сразу после смерти королевы Елизаветы II.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон официально получили свои новые королевские титулы. Король Карл III даровал им статусы через день после смерти королевы Елизаветы II, однако официальные документы появились только сейчас. Об этом пишет The Gazette.

Согласно официальному публичному отчету, 40-летний принц Уильям и 41-летняя Кейт получили титулы принца и принцессы Уэльских. Грамота заверена Большой печатью королевства.

Также, по новому закону, Уильям получил титул графа Честера, а Кейт — графини Честер. До этого Уильям и Кейт были герцогами Кембриджскими. Эти титулы они получили в день свадьбы в 2011 году.

Коронация короля Карла III состоится 6 мая. Известно, что для своей коронации Карл III предпочел использовать корону святого Эдуарда, которая уже прошла ряд усовершенствований и вернулась в Тауэр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принца Гарри и Меган Маркл официально пригласили на коронацию Карла III.

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